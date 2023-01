Difesa: Crosetto incontra ambasciatore austriaco Kickert, al centro la cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato l'ambasciatore austriaco Jan Kickert. Tra Italia e Austria esiste una "profonda amicizia e solide relazioni", si legge in un tweet del ministero della Difesa. Temi della discussione sono stati la cooperazione G2G (Government to Government) nel settore della Difesa, l'Ucraina e i Balcani, oltre alla comune visione in ambito Ue. (Res)