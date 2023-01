Milano: Lupi (Nm), massima velocità 30 all'ora? Non c'è limite al ridicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Non c'è limite al ridicolo: costringere tutta la città di Milano a muoversi alla velocità massima di 30 km orari, lungi dall'aumentare la sicurezza sarà invece un potente limite a quello che da sempre caratterizza la città ed è il suo 'marchio' in tutto il mondo: la produttività". Lo dice il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi che aggiunge: "Potrebbe, anzi, essere controproducente, inducendo le persone a violare un limite assurdo. Non si mascheri sotto la foglia di fico della 'sicurezza' una misura per fare cassa", conclude. (Rin)