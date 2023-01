Africa: Bceao denuncia esistenza falsi account social legati all'organismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale degli Stati dell'Africa occidentale (Bceao) ha denunciato l'esistenza sui social di falsi account intitolati al governatore dell'organismo, Jean-Claude Kassi Brou. In una nota, la Banca segnala che questi account - aperti a scopo di frode su Linkedin, Twitter e Facebook, recano il nome e la fotografia del governatore della Bceao ma non sono autentici. Nel denunciare il reato di furto di identità, la Bceao mette quindi in guardia gli utenti dal credere ai contenuti pubblicati sui falsi account e annuncia l'intenzione di agire in giudizio contro gli autori e complici di simili reati. (Res)