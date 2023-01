Veneto: Martella (Pd), osservatorio regionale per contrasto violazioni del prezzo carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimanendo in attesa che "il governo riveda la poco avveduta decisione di non tagliare le accise sui carburanti, potrebbe essere utile l'istituzione di un osservatorio regionale per il monitoraggio dei prezzi". A suggerirlo è Andrea Martella, segretario del Partito democratico del Veneto, in seguito ai dati pubblicati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza che nel 2022 hanno svolto numerosi interventi, 2.809 dei quali a contestazione di violazioni alla disciplina dei prezzi del carburante. "Il lavoro della Gdf è importantissimo e prezioso per il contrasto alle infrazioni, ma bisogna intervenire anche a monte. Serve infatti una struttura a tutela dei cittadini – ha poi proseguito Martella - che aiuti a prevenire possibili infrazioni a danno dei consumatori. Come proposto tempo fa, la Regione dovrebbe prendere l'iniziativa e istituzionalizzare territorialmente un osservatorio con funzioni di monitoraggio e deterrenza includendo l'Istat, le organizzazioni territoriali del mondo del lavoro e dell'economia e le associazioni dei consumatori. Potrebbe farlo inizialmente focalizzandosi sull'emergenza del momento, ovvero il prezzo dei carburanti, per poi ampliare il raggio di azione ad altri ambiti, penso ad esempio all'agro alimentare. Se non saranno controllati a breve, i costi dei carburanti avranno pesanti ricadute su tutti i beni di consumo e quindi sull'inflazione generale, a danno delle famiglie e delle fasce di reddito più deboli" ha poi concluso. (Rev)