Lombardia 2023: Cecchetti (Lega), da Majorino mai proposta concreta, solo insulti

- "Spiace vedere che la campagna elettorale per la Regione Lombardia venga buttata in caciara da Majorino, quando invece ai cittadini lombardi, che peraltro tre mesi fa hanno votato in maggioranza per il centrodestra, bisognerebbe parlare di territorio e di proposte concrete. Non abbiamo mai sentito da Majorino e dal Pd una proposta vera per la Lombardia, una proposta da opposizione costruttiva, solo critiche astratte e insulti: Attilio Fontana in questi anni ha parlato con i fatti, con la sua giunta ha fatto ripartire l'economia lombarda dopo la pandemia, ha rilanciato l'occupazione, ha fatto ripartire le infrastrutture, ha valorizzato il tessuto produttivo e l'export. E i cittadini lombardi questo lo sanno e infatti alle Politiche, poche settimane fa, hanno premiato nuovamente il centrodestra". Lo dichiara l'onorevole Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier. (Com)