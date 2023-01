Spagna: governo sovvenzionerà progetti idrogeno verde di Sener, Nordex, Iveco e H2B2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha approvato un decreto per sovvenzionare quattro progetti scelti da Bruxelles in un bando europeo per la promozione dell'idrogeno verde, presentati da Sener, Nordex, Iveco e H2B2. La ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera, ha spiegato che queste sovvenzioni copriranno il 100 per cento del costo di questi progetti, in quanto forniranno la parte che gli aiuti europei non coprono. "Questo decreto reale ci permette di continuare a lavorare per promuovere l'idrogeno rinnovabile, che avrà un peso maggiore nel mix energetico a scapito del petrolio, e che rappresenta un'opportunità molto importante per la Spagna, dove ci troviamo in buone condizioni, da un punto di vista geografico, per progettare l'industria necessaria", ha dichiarato Ribera nel corso di una conferenza stampa a margine del Consiglio dei ministri. Ribera ha illustrato nel dettaglio i quattro progetti: H2B2, con sede a Siviglia e focalizzata sugli elettrolizzatori; Nordex, con due stabilimenti nelle Asturie e in Navarra e anch'essa focalizzata sugli elettrolizzatori, Sener, nei Paesi Baschi, che sta promuovendo l'installazione di una fabbrica di elettrolizzatori, e Iveco, con stabilimenti a Madrid, Valladolid e Barcellona, che prevede di produrre veicoli commerciali pesanti alimentati a idrogeno. (Spm)