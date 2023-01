Italia-Giappone: Meloni e Kishida concordano partenariato strategico e discutono di Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Italia e il Giappone hanno concordato di elevare le loro relazioni al rango di partenariato strategico. Questo l'esito principale dell'incontro odierno tra Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e Fumio Kishida, primo ministro giapponese, a Roma per una breve visita. Nel corso dell'incontro è stato inoltre concordato di rafforzare i rapporti di scambio in diversi settori, tra cui quello culturale, ed è stata raggiunta un'intesa di principio sulle coproduzioni cinematografiche. Col partenariato strategico si apriranno "nuove opportunità e prospettive per i nostri cittadini e aziende", ha sintetizzato Meloni nelle dichiarazioni rese alla stampa dopo l'incontro, annunciando che il primo passo concreto sarà l'avvio di un meccanismo di consultazioni bilaterali Esteri-Difesa. La visita, ha aggiunto Meloni, "ha fatto emergere una forte convergenza di vedute sui punti principali della presidenza del G7", che quest'anno spetta al Giappone e poi passerà all'Italia. Tra i temi del colloquio anche il sostegno all'Ucraina, l'ordine internazionale basato sulle regole, il Sud globale e il cambiamento climatico, "sfide su cui c'è molto da fare", ha proseguito Meloni. "Abbiamo parlato e continueremo a parlare anche di stabilità e prosperità dell'Indo-Pacifico, regione fondamentale per il nostro futuro", ha concluso Meloni, sottolineando che le posizioni di Italia e Giappone sono "fortemente allineate".