Italia-Giappone: Meloni e Kishida concordano partenariato strategico e discutono di Indo-Pacifico (2)

- Kishida ha “accolto con favore la crescente attenzione dell’Italia per l’Indo-Pacifico”. La regione, ha detto il premier giapponese, sarà tra i temi centrali del vertice del G7 che Hiroshima ospiterà a maggio, una scelta inevitabile “trattandosi di un summit che si svolgerà in Asia”. “La sicurezza dell’Europa e l’Indo-pacifico sono temi inscindibili”, ha sottolineato il premier giapponese. “Il contesto strategico è sempre più aspro”, ha aggiunto il premier nipponico, alludendo - con chiaro riferimento alla Cina - ai tentativi in corso “di alterare con la forza lo status quo nel Mar Cinese Orientale e Meridionale”. Il leader di Tokyo ha riferito anche che nell’incontro odierno è stata condivisa “la salda determinazione nel condannare la minaccia atomica e difendere un ordine internazionale libero e aperto” ed è stato ribadito l’impegno a “proseguire e rafforzare sia le sanzioni contro la Russia sia il sostegno all’Ucraina”. Sempre a proposito di difesa, Kishida si è poi soffermato sull’accordo annunciato lo scorso dicembre da Giappone, Italia e Regno Unito per “il programma di sviluppo dell'aereo da combattimento di prossima generazione” (il Global Combat Air Program), auspicando che “getti le fondamenta di una collaborazione bilaterale di medio e lungo periodo”. “Anche dal punto di vista della sicurezza economica è importante che i nostri Paesi portino avanti una stabile collaborazione nel commercio e negli investimenti”, ha concluso il primo ministro del Giappone. (Res)