Torino: riaprono da oggi al 27 gennaio le iscrizioni a Iter per le proposte educative gratuite

- Ripartono oggi le iscrizioni al catalogo Iter delle proposte educative gratuite. Attualmente sono quasi 4 mila le adesioni e le nuove iscrizioni potranno avvenire fino al 27 gennaio. "Crescere in Città è ormai un pilastro, un vero e proprio punto di riferimento per la comunità educante e per l'intera città. Tutte le iniziative messe a disposizione all'interno del catalogo rafforzano e arricchiscono la rete che collega le istituzioni scolastiche al territorio - ha affermato l'assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno -. In questo modo continua il percorso che mira a rendere la scuola perno e punto di riferimento per tutta la comunità, anche tramite l'ampliamento dell'offerta formativa in coprogettazione con il Terzo Settore e le nuove collaborazioni in atto con Democrazia Futura e il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università. È anche attraverso queste attività e laboratori che Torino si conferma Città Educativa nel senso più intrinseco della parola, attenta a cogliere e affrontare le nuove sfide dell'apprendimento", ha concluso.(Rpi)