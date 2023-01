Portogallo: dal 2020 oltre tremila infermieri emigrati all'estero, Svizzera prima destinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre tremila infermieri hanno lasciato il Portogallo dall'inizio della pandemia nel 2020, con la Svizzera come principale paese di destinazione del lavoro, seguita dal Regno Unito e dalla Spagna. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", è quanto denunciato dall'Ordine degli infermieri (Oe) lusitano che indica come ad emigrare non sono stati solo neo-laureati ma anche infermieri con molta esperienza e specializzati nonostante la carenza cronica di professionisti in Portogallo. "I Paesi europei, che hanno condotto campagne di reclutamento più aggressive, continuano a essere le principali destinazioni per gli infermieri portoghesi, ma anche gli Emirati Arabi Uniti ricevono, di anno in anno, sempre più professionisti", ha affermato l'Oe in un comunicato. (Spm)