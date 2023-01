Speciale scuola: Floridia (M5s), docente tutor? Da governo solo tagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Valditara "ci fa sapere in una intervista che 'la grande sfida è combattere la dispersione scolastica' e parla della possibile introduzione di un 'docente tutor per ogni gruppo classe'. Peccato che in manovra il governo di cui fa parte ha programmato tagli per 4 miliardi di euro nei prossimi anni e la riduzione di dirigenti scolastici con l'accorpamento di più istituti e il possibile taglio di centinaia di scuole sui territori. Inoltre non ha nemmeno rinnovato il personale aggiuntivo chiamato nelle scuole nel periodo del Covid. Il tutor potrebbe essere anche una soluzione su cui convergere, ma siamo di fronte ai soliti proclami che, a fronte di azioni che si sono dimostrate negative per il mondo della scuola, sono ridicoli e inopportuni. E poi: perché non sono state confermate le risorse per lo psicologo nelle scuole di cui c'è molto bisogno?". Lo ha affermato la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Barbara Floridia, intervenendo su RaiNews24. (Rin)