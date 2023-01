Speciale scuola: assessore Istruzione Veneto, edilizia scolastica priorità di programmazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina sono state inaugurate una scuola secondaria di primo grado di San Martino di Lupari, in provincia di Padova, e quella del comune di Mozzecane, in provincia di Verona. "La programmazione regionale ha sempre messo tra le priorità gli investimenti sull'edilizia scolastica, inserita in un contesto di investimenti non solo in infrastrutture di qualità, ma anche nell'innovazione della didattica e nel collegamento con l'offerta formativa. Non si può disgiungere il contenitore dal contenuto: non basta una bella scuola, serve investire sui bambini, gli studenti, i docenti e le attività che si vogliono realizzare in quella determinata scuola", ha spiegato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, che oggi ha preso parte ai due eventi di inaugurazione. "Dal 2005 la programmazione dell'edilizia scolastica è stata strettamente legata al dimensionamento dell'offerta formativa e alla programmazione dell'offerta formativa. Sono due competenze - ha dichiarato Donazzan - insieme al calendario scolastico, che dicono quanto sia ridotta l'autonomia di una regione a statuto ordinario in materia scolastica, ma che, al contempo, ci fanno comprendere come, nelle ridotte competenze, in Veneto tali competenze si siano espresse al massimo della efficienza. È proprio su questa leva del fare bene il compito assegnato che noi chiediamo nuova autonomia anche in ambito scolastico". "Vedere realizzato ciò che è stato programmato dà il segno di una capacità amministrativa di sinergia tra territorio e Regione. San Martino di Lupari è un esempio di scuola altamente innovativa dal punto di vista dell'ambiente che lavorerà sugli scarti dell'energia, mentre a Mozzecane plaudo ad una amministrazione che ha avuto una visione. L'educazione è una leva per la buona società ed anche su di essa è necessario intervenire a monte per garantire servizi indispensabili a far nascere nuove famiglie, combattendo l'inverno demografico nel quale ora stiamo vivendo", ha poi concluso l'assessore regionale. (Rev)