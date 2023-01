Speciale scuola: Rampelli (Fd’I), ottima iniziativa su glossario anglismi dell’Accademia della Crusca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprezzo l'iniziativa dell'Accademia della Crusca “che intende proporre un glossario per l'appropriata traduzione in italiano delle parole straniere, in particolare l'inglese, entrate nel nostro dizionario, nel parlato e addirittura nei testi amministrativi e normativi”. È quanto dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, primo firmatario della pdlc sull'introduzione dell'italiano in Costituzione. “Concordo soprattutto sullo spirito con il quale l'Accademia affronta la questione: la lingua dev'essere accessibile, a scuola, come sul lavoro, al mercato, negli uffici della pubblica amministrazione. Comunicare attraverso una lingua straniera significa diminuire i diritti democratici delle persone meno istruite. La lingua è prima di tutto democrazia oltre che identità. Se come conservatore mi preoccupo della nostra identità come politico eletto dal popolo italiano mi devo battere per l'accessibilità alla legge, e quindi la democrazia. E questo spirito dovrebbe animare tutti coloro che rappresentano in un modo o in un altro la Repubblica italiana, che sia parlamentare, ministro o Ad (e non ceo) di un'azienda partecipata dello Stato", aggiunge Rampelli. (Rin)