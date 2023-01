Speciale scuola: a Roma si torna sui banchi, qualche assenza ma nessun allarme contagi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma riparte dopo il successo delle festività natalizie che la hanno premiata tra le mete preferite dei turisti. Le scuole riaprono e il consueto traffico torna a tormentare i romani alle prese, oggi, anche con il maltempo. Dalle scuole dell'infanzia ai licei, zainetti in spalle, i giovani sono tornati ad occupare aule e banchi. Nonostante l’organizzazione sindacale Adl Cobas avesse proclamato uno sciopero generale di tutto il personale capitolino non dirigente, dagli asili nido alle scuole dell’infanzia, uffici pubblici e servizi erogati dalla polizia locale non si sono registrate criticità alla ripresa. A varcare i cancelli la quasi totalità degli studenti anche se non sono mancate le assenze, ma come spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, "sono numeri contenuti che rientrano nelle normali defezioni a cause delle influenze". (Rer)