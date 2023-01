Speciale scuola: Zangrillo a Perugia, annunciate semplificazioni e nuovo polo formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo pacchetto di semplificazioni per il mondo dell'artigianato, le attività turistiche e il silenzio assenso tra amministrazioni. E poi l’avvio di un percorso che porterà alla creazione di un centro umbro di formazione per il settore pubblico, con particolare riguardo alla normativa in evoluzione su appalti e contratti. Sono le due principali azioni, di più immediata attuazione, annunciate a Perugia nel corso della prima tappa di “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori”, il percorso – riferisce una nota – lungo tutto il Paese del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, con il Dipartimento della funzione pubblica, per la condivisione e la realizzazione dei tanti progetti di riforma che devono essere attuati: lo scopo è quello di costruire un’Italia al servizio di cittadini e imprese, più semplice e più competitiva, attraverso l’ascolto e il confronto diretto con i rappresentanti delle realtà territoriali. Dopo questa prima tappa nel capoluogo umbro, il viaggio toccherà le città di L’Aquila, Napoli e Trieste, proseguendo nel 2023 nelle Regioni di tutta Italia. Durante i workshop curati dai vertici di Palazzo Vidoni, sul piano della formazione è stato descritto il lavoro di preparazione che porterà alla sottoscrizione di Protocollo d’intesa per l’istituzione di un polo umbro della Sna, che nascerà dalla collaborazione tra la stessa Scuola nazionale dell’amministrazione, la Funzione pubblica, l’Università degli Studi di Perugia e la Scuola umbra di Amministrazione pubblica. Sul piano delle semplificazioni, è stato ricordato in particolare l’obiettivo previsto dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) della realizzazione di un catalogo di 600 procedure semplificate e reingegnerizzate entro il 2026, di cui 200 entro il 2024. In tale ambito, sono state annunciate le azioni in via di definizione, con particolare riguardo alle attività produttive, per la modifica dei (e per una riflessione complessiva sui) regimi autorizzatori, per la standardizzazione e la digitalizzazione della modulistica, e per la riduzione dei tempi e la perentorietà dei termini. (Rin)