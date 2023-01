Speciale scuola: da Sardegna via libera a contributo per trasporto locale destinato a Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una apposita determinazione è stato effettuato il riparto dello stanziamento dei contributi straordinari in favore dei Comuni, singoli e associati, per supportarli nel finanziamento del trasporto scolastico, così come stabilito dalla legge sul diritto allo studio. Lo stanziamento, quantificato ammonta a 6 milioni e 751 mila euro. “Investiamo per garantire il diritto allo studio dei nostri giovani con importanti finanziamenti per il trasporto pubblico ai Comuni che ne hanno fatto richiesta. Abbiamo soddisfatto tutte le richieste pervenute agli uffici. Così l’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, in merito al Piano dei contributi agli Enti Locali per la gestione del servizio di trasporto pubblico riservato agli studenti. Questo, tenendo conto del perdurare dell'attuale situazione socioeconomica che fa, tra l'altro, registrare un aumento generalizzato dei costi delle materie prime, ed in particolare del costo del carburante da autotrazione, con accresciute difficoltà nell'organizzazione del servizio di trasporto scolastico”. Avevano diritto di presentare la domanda i soli Comuni in cui non è presente la scuola dell’infanzia, statale o non statale paritaria e la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado. (Rsc)