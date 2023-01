Governo: oggi alle 18:30 Cdm su sanità e protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione del Consiglio dei ministri è convocata oggi, alle ore 18:30, a palazzo Chigi. All’ordine del giorno un decreto legge con interventi urgenti in materia di protezione civile e di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e un decreto legge con disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici. Sul tavolo anche leggi regionali, varie ed eventuali. (Rin)