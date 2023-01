Regno Unito: sindacati discutono possibile giornata di sciopero coordinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Vari sindacati del Regno Unito si riuniranno oggi per discutere l'organizzazione di una giornata di sciopero coordinata in tutto il settore pubblico, nel tentativo di massimizzare la pressione sul governo nella ricerca di un migliore accordo salariale per i lavoratori. Come ha riferito il quotidiano "The Guardian", i sindacati stanno contemplando un coordinamento della loro azione proprio nel giorno in cui il governo prevede di pubblicare proposte per limitare l'impatto degli scioperi attraverso l’imposizione di livelli minimi di servizio in settori chiave. (Rel)