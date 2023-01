Norvegia: Calabria protagonista alla fiera del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con uno stand della Regione Calabria, l’Italia ha preso parte alla Fiera del Turismo norvegese, Reiselivsmessen, uno dei più importanti punti di incontro per l’industria del turismo nella regione scandinava, che si è tenuta ad Oslo dal 6 all’8 gennaio 2023. Come riferisce un comunicato, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Oslo, la Regione Calabria ha presentato il suo territorio come destinazione turistica nonché i sapori della sua terra che vanta una tradizione culinaria secolare, fatta di prodotti genuini e materie prime d’eccellenza. Grazie alla sua favorevole conformazione geografica, situata tra mare e montagna, la Calabria è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti: dall’ olio d’oliva ai formaggi, dalle tipiche cipolle di Tropea, ai vini. Inoltre, negli ultimi anni, la cucina calabrese si è evoluta e distinta come una cucina sempre più raffinata. Nel 2022 sette ristoranti calabresi hanno riconfermato o guadagnato per la prima volta una stella Michelin. Nel corso della fiera, la Regione ha quindi acceso i riflettori sulla storia dei suoi borghi, sulla bellezza dei luoghi e dei suoi parchi nazionali e sulla genuinità della sua cucina con l’obiettivo di attrarre il turismo norvegese. (Sts)