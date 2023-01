Speciale difesa: Kishida e Macron concordano di cooperare per il successo del prossimo G7 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto ieri a Parigi il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, con il quale ha visitato il cantiere per la ricostruzione della cattedrale di Notre Dame, parzialmente distrutta da un incendio scoppiato nel 2019. La visita parigina è stata la prima tappa del tour europeo intrapreso da Kishida nell'anno in cui il Giappone detiene la presidenza del G7. In serata Macron e Kishida hanno tenuto una cena di lavoro all'Eliseo. In una nota, la presidenza francese sottolinea che l'incontro di ieri è stato anche l'occasione per ribadire l'ambizione dei due Paesi "per l'eccezionale partenariato che li unisce, in particolare nei settori dell'energia, della difesa, delle tecnologie emergenti e della cultura". I due leader hanno discusso infine della loro partnership nella regione indo-pacifica, dove il capo dello Stato francese "sta continuando la sua azione risoluta per lavorare per la stabilità e la cooperazione di fronte alle sfide comuni" (Git)