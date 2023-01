Speciale difesa: Mattarella riconvoca per il 17 gennaio il Consiglio supremo di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riconvocato il Consiglio supremo di difesa, al palazzo del Quirinale, per martedì 17 gennaio 2023 alle ore 17:00, a seguito del mancato svolgimento della riunione già stabilita per il 12 dicembre 2022. Lo riferisce una nota del Quirinale. L’ordine del giorno non ha subito variazioni e prevede la trattazione dei seguenti temi: punto di situazione sulla guerra in Ucraina, conseguenze sugli equilibri geopolitici e implicazioni complessive per l’Italia; esame dei principali scenari di crisi, con particolare attenzione al Mediterraneo allargato, e della posizione nazionale rispetto alle relazioni politico-strategiche in ambito europeo e transatlantico; stato di efficienza e processo di ammodernamento dello Strumento militare. (Com)