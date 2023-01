Speciale difesa: Patrushev, per Usa nuove guerre hanno la priorità sul benessere dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli Stati Uniti, le nuove guerre hanno la priorità sul benessere dei propri cittadini. Lo ha sostenuto il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, intervistato dal quotidiano "Argumenty i Fakty". In particolare, Patrushev ha precisato che della spesa totale di 1,7 mille miliardi di dollari prevista da Washington, la metà è assegnata alla difesa, pari a più di 850 miliardi di dollari. Solo per la continuazione delle ostilità in Ucraina, ha aggiunto, è previsto stanziare 45 miliardi di dollari. "Il progetto di bilancio statunitense per il 2023 è la migliore prova dei piani di Washington di scatenare nuove guerre a scapito del benessere dei propri cittadini", ha concluso Patrushev. (Rum)