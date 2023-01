Lazio 2023: Rocca su fratello, da sinistra fango ma anche Scalfari sbagliò in gioventù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Rocca, fratello del candidato del centrodestra alle Regionali del Lazio, Francesco, nei giorni scorsi ha criticato sui social la ricostruzione dei fatti che il fratello avrebbe fornito in merito alla condanna per droga avuta negli anni 80. Interpellato sull'accaduto, a margine di una conferenza stampa a Roma, il candidato alla presidenza del centrodestra alla Regione Lazio, Francesco Rocca, ha chiarito: "È una questione privata, familiare, non abbiamo rapporti da anni. È ovvio che quando scendi nell'agone politico ognuno deve misurarsi con la sua storia, con i suoi errori ma anche, consentitemelo, con i miei successi. Alla sinistra che utilizza questo strumento" della macchina del fango "mi permetto di ricordare solo una cosa - ha aggiunto Rocca - e lo dico senza polemica perché ritengo sia stata una delle figure morali più importanti nella nostra storia recente: nel 1942 Eugenio Scalfari militava nel partito nazionale fascista e rispetto a quando ha fondato La Repubblica è passato un periodo più breve rispetto a quello che è passato dal mio errore di gioventù. Un errore grave ma un errore di gioventù e credo fosse grave anche quello del '42. Nessuno però si è sognato di non riconoscere a Scalfari il cammino che aveva fatto e le differenze che in quel cammino si erano create", ha concluso Rocca. (Rer)