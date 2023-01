Viabilità: Tomasi (Aspi), traffico leggero in calo, aumenta quello pesante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consuntivo del 2022 è leggermente più basso per il traffico veicolare leggero rispetto al pre-Covid, questo è dovuto presumibilmente allo smart working" visto che "il sistema autostradale viene utilizzato come connessione anche per gli spostamenti di lavoro tutti i giorni". Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, a margine dell'inaugurazione della nuova piazza pubblica sopraelevata di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, a chi gli ha chiesto le stime di traffico. "Invece registriamo – ha proseguito – un +3 per cento del traffico pesante, specialmente nelle direttrici principali del Paese, A4 e A1. Tutto il tratto fino a Firenze-Napoli ha importanti incrementi di traffico pesante che, se da un lato, è un dato positivo perché vuol dire che il Paese reagisce, e quindi sostiene l'economia, dall'altro dobbiamo essere bravi a potenziare le infrastrutture per essere pronti a dei tassi di incremento così importanti". (Rem)