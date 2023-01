Lombardia 2023: Romeo (Lega) a Majorino, campagna senza proposte e contro Salvini, avanti verso il flop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "La campagna elettorale di Majorino procede senza proposte per i lombardi ma contro Salvini. Bravo Majorino, continua così che il cavallo vincente si vede alla fine. L'alleanza, il laboratorio di cui parla oggi il candidato del centrosinistra, rischia di essere un flop in partenza, visto che da quel fronte ancora non sono arrivate proposte e alternative alle azioni concrete che il centrodestra ha finora portato avanti con l'amministrazione Fontana". Lo afferma in una nota il senatore lombardo Massimiliano Romeo, replicando alle dichiarazioni rilasciate da Pierfrancesco Majorino. (Com)