Roma: Carpano (Azione), 107 ore nel traffico per ogni cittadino in 2022, Gualtieri senza visione

- Nella Capitale "i romani continuano a vivere nel traffico: secondo gli ultimi dati Inrix nel 2022 sono ben 107 le ore perse a testa, lo stesso valore registrato nel 2021". Lo afferma in una nota Francesco Carpano, consigliere di Azione in Campidoglio. "Non solo, peggiora la velocità media dei mezzi verso il centro, passando da 22,5 a 20 km/h. In un anno di Gualtieri non ci aspettavamo miracoli, ma una visione sui trasporti sì, ed è totalmente assente - spiega - La noncuranza del Comune per le ferrovie ex concesse, che portano migliaia di pendolari a prendere ogni giorno la macchina e intasare le strade di Roma; un'idea di mobilità condivisa grottesca che vorrebbe che i cittadini percorressero l'ultimo miglio con tariffe di cinque euro a tratta su monopattini e bici; la stazione appaltante delle Metro, Roma Metropolitane, ancora in liquidazione e con tutti i miliardi del governo su Metro C da spendere. Sono tutti elementi, questi - conclude -, che sottostanno ai dati Inrix e che dimostrano l'incapacità di pensare e affrontare il principale ostacolo ad una migliore qualità della vita a Roma, il traffico". (Com)