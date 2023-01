Lazio 2023: Rocca, giunta sarà annunciata dopo voto, prima solo nomi inventati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta "verrà annunciata dopo il voto. Qualunque nome uscirà fuori prima saranno nomi inventati o che vogliono bruciare. Bisognerà guardare alla competenza e al merito. Questi aspetti sono il prerequisito". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine di una conferenza stampa con il coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, presso l'hotel Nazionale di Roma. Mentre, per quanto riguarda il programma del centrodestra, Rocca ha chiarito che sarà presentato nei prossimi giorni, quando saranno depositate le liste in tribunale. "Il programma lo stiamo ultimando in questi giorni", ha concluso Rocca. (Rer)