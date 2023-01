Roma: Lega, fiaccolata di solidarietà a forza dell'ordine per ribadire nostro no alla droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saremo in piazza insieme alle istituzioni, alle realtà territoriali, alle scuole ed alle associazioni per esprimere la nostra solidarietà alle forze dell'ordine aggredite da alcuni spacciatori Tor Bella Monaca. Lo dichiarano il coordinatore della Lega del VI Municipio Massimo Fonti, il capogruppo e i consiglieri Lega in VI Municipio Emanuele Licopodio, Vanda Raco, Giuseppe Ferone, Maria Antonietta La Polla, Alessio Rotondo e gli assessori municipali Flavia Cerquoni e Cristiano Bonelli. "In questi territori che troppo spesso vengono ricordati o citati solo per eventi negativi, per lo più legati allo spaccio ed al consumo di droga, esiste invece una coscienza popolare che si ribella. Come coordinamento siamo da sempre impegnati nel promuovere la riqualificazione del territorio, cercando così di garantire un'altra prospettiva di vita ai più giovani. Siamo consapevoli che è proprio partendo dalle nuove generazioni che possiamo davvero cambiare il futuro del VI municipio", concludono.(Com)