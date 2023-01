Carburanti: Tomasi (Aspi), collaboriamo con governo per monitorare incremento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore stiamo monitorando gli incrementi dei prezzi sui combustibili in modo da dare tutte le informazioni al governo per poter vedere se ci sono delle ottimizzazioni possibili e per ridurre il più possibile anche l'incremento dei combustibili". Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, a margine dell'inaugurazione della nuova piazza pubblica sopraelevata di Cinisello Balsamo, parlando dei giornalisti dell'aumento dei carburanti. "Abbiamo in queste ore fornito i rilievi che sono stati condotti - ha proseguito - e c'è un differenziale in certi casi molto importante, ma questo non viene gestito da Autostrade per l'Italia ma dalle società petrolifere". "Ci sono differenziali anche di 33-34 centesimi per litro in media tra il self e il servito e ancora oggi c'è circa un 20 per cento degli utenti continua a utilizzare il servito", ha concluso. (Rem)