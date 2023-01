Calcio: Coisp, bene direttive più incisive per deterrente scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprezziamo le parole del ministro dell’Interno Piantedosi e del Capo della Polizia Giannini che, in riferimento agli scontri tra tifosi avvenuti domenica sull’A1, “hanno annunciato di voler lavorare a delle nuove direttive più rigorose per chi si macchia di reati di questo tipo. Siamo certi, infatti, che dei provvedimenti più stringenti, che verranno emanati a strettissimo giro, saranno incisivi e produrranno l’auspicato effetto deterrente nei confronti dei violenti e dei facinorosi che si nascondono dietro i tifosi di calcio”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “È indispensabile espellere dal mondo del calcio tutti coloro che approfittano di uno degli sport più amati e seguiti d’Italia per dare libero sfogo alle proprie inclinazioni criminali. Come da noi più volte denunciato, infatti, le persone coinvolte in questi episodi di violenza sono sempre le stesse ed è proprio da qui che nasce la necessità di non consentir loro di inquinare il tifo sano”, conclude. (Rin)