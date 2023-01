Perù: 17 morti per proteste, governo invia missione "di alto livello" nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio dei ministri del Perù, Alberto Otarola, ha annunciato l'invio di una missione "di alto livello" a Puno, la regione meridionale in cui lunedì sono morte 17 persone per gli scontri tra manifestanti antigovernativi e forze di sicurezza. Una missione che si propone di cercare "il dialogo, portare medicine", ha detto Otarola chiedendo ai manifestanti di permettere l'ingresso dei mezzi di soccorso: "la situazione ci obbliga a prendere una serie di azioni di carattere umanitario", ha aggiunto. Gli scontri si sono chiusi anche con il ferimento di almeno 52 persone, tra manifestanti e agenti di polizia, e l'intera zona pare al momento isolata. I manifestanti chiedono le dimissioni della presidente, la scarcerazione del suo predecessore, Pedro Castillo, arrestato per "cospirazione" contro lo Stato, e un ritorno alle urne per eleggere nuovo Parlamento ed esecutivo. (segue) (Brb)