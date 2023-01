Indonesia: corruzione, arrestato governatore della provincia di Papua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Indonesia hanno arrestato oggi il governatore della provincia di Papua, Lukas Enembe, accusato dalla Commissione per lo sradicamento della corruzione (Kpk) di aver intascato una tangente da circa 65 mila dollari per l’affidamento di lavori pubblici a una ditta edilizia. Lo riferisce il portale “Channel News Asia”, ricordando che Enembe ha negato ogni accusa. Il governatore della Papua ha avuto molti scontri in passato con il governo centrale, in particolare a causa delle sue politiche nella regione autonoma. Secondo il portavoce della Kpk, Ali Fikri, Enembe si trova ora a Giacarta per un interrogatorio. (Fim)