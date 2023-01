Speciale difesa: Armenia, Pashinyan, inopportuno tenere esercitazioni militari di Csto sul nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa armeno ha ritenuto "inopportuno" condurre esercitazioni militari congiunte dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) in Armenia. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. In precedenza, il ministero della Difesa russo aveva annunciato che sono in programma le manovre congiunte sul territorio dell'Armenia dei Paesi-membri di Csto. "Penso che ci sia un malinteso qui, poiché il ministero della Difesa armeno ha già informato il quartier generale congiunto di Csto che riteniamo inopportuno condurre esercizi in Armenia nell'attuale situazione. Almeno quest'anno, queste manovre non si terranno", ha detto Pashinyan. (Rum)