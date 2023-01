Speciale difesa: a Rheinmetall ordine per modernizzazione sistema Skyguard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha comunicato di aver ricevuto da un “cliente internazionale” l'ordine per la modernizzazione del sistema antiaereo Skyguard. L'azienda ha aggiunto che il contratto ha un valore di centinaia di milioni di euro e i lavori inizieranno entro la fine del 2023. Sviluppato dall'azienda per la difesa elvetica Contravers, oggi di proprietà di Rheinmetall, lo Skyguard è in dotazione alle Forze armate di Germania, Austria, Svizzera e Argentina. (Geb)