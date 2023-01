Ucraina: Stoltenberg, scorte alleati Nato esaurite ma è stata la cosa giusta da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati della Nato e gli Stati membri dell'Ue hanno esaurito le loro scorte di armi per fornire supporto all'Ucraina, ma è stata la cosa giusta da fare. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles, organizzata in occasione della firma della terza dichiarazione congiunta Nato-Ue. "Si tratta anche della nostra sicurezza e ovviamente dobbiamo usare le nostre capacità, le nostre scorte, le nostre munizioni per sostenere l'Ucraina", ha detto. "Mi è stato anche chiesto, e ho detto agli alleati della Nato che, se dovessero scegliere tra soddisfare tutte le linee guida della Nato sulle scorte o sostenere l'Ucraina, è più importante sostenere l'Ucraina", ha aggiunto. "Siamo stati in grado di fornire all'Ucraina un livello di sostegno senza precedenti per molti mesi, ma naturalmente, quando le nostre scorte si esauriscono, c'è solo una soluzione a lungo termine, produrne di più", ha concluso. (Beb)