Ucraina: von der Leyen, Kiev deve ricevere tutte le armi necessarie per difendersi

- L'Ucraina dovrebbe ricevere tutto l'equipaggiamento disponibile per difendere la propria terra. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa di Bruxelles, organizzata in occasione della firma della terza dichiarazione congiunta Nato-Ue. "Dall'inizio dell'invasione russa, ho detto molte volte che ritengo che l'Ucraina dovrebbe ottenere tutto l'equipaggiamento militare necessario, e che sono in grado di gestire, per difendere la propria terra", ha detto. "Questo significa ovviamente sistemi avanzati di difesa aerea, ma anche altri tipi di equipaggiamento militare, purché siano necessari per difendersi", ha aggiunto. Gli ucraini "difendono anche i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale", ha proseguito von der Leyen. "L'ho detto fin dall'inizio della guerra, e continuo a mantenere questa posizione", ha concluso. (Beb)