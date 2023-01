Carburanti: Bonelli (Avs), governo mente a italiani, sapeva di rincari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia - spiega l'ecologista - ha un deficit di trasporto pubblico inaccettabile: una delle ultime in Europa, con soli 223 km di metropolitana mentre la sola città di Madrid ne possiede 290 km. Nell'ultima Legge di Bilancio, inoltre, è saltato il fondo per il trasporto rapido di massa: l'Italia ne possiede 5,3 km per milione di abitanti, mentre la Germania 22,3 km. In sostanza, il Tpl va alla deriva mentre Salvini gioca con i conti pubblici dello Stato, riproponendo ancora una volta il Ponte sullo Stretto di Messina, senza saper dire quanto costerà". (Com)