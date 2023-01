Bosnia: su ponte di Visegrad tifosi serbi celebrano Giornata indipendenza Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tifosi della squadra di calcio della Stella Rossa di Belgrado, per celebrare la Giornata dell'indipendenza della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), hanno acceso dei fumogeni, rappresentanti i tre colori della bandiera dell'entità e della Serbia, lungo tutto il famoso ponte sul fiume Drina sito nella città di Visegrad, in Bosnia Erzegovina. Lo riporta il sito informativo "Klix", secondo cui gli stessi tifosi hanno srotolato sul ponte anche due striscioni con le scritte "La mano di Dio è più forte del tribunale" e "L'unica Srpska sei tu". Secondo le sentenze del Tribunale penale internazionale dell'Aia, durante le guerre degli anni novanta la città di Visegrad fu sottoposta a "una delle più spietate campagne di pulizia etnica" e qui nel maggio e giugno del 1992 furono uccisi circa 3 mila civili di nazionalità bosniaca. Per tali crimini, 18 criminali di guerra furono condannati a complessivi 247 anni di carcere, riporta il sito. (Seb)