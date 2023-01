I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ostia: immobili Ater occupati per droga e armi, in manette coppia nel feudo dei Fasciani - Occupazione di edifici, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa: con questa accusa è finita in manette stamattina una coppia di italiani a Ostia. I due sono ritenuti responsabili di aver organizzato, gestito e tratto profitto dall’occupazione abusiva di locali e box di proprietà dell’Ater, in via delle Ebridi e via Martinica a Ostia. Contestualmente è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di numerosi locali commerciali e di tutte le cantine situate nel complesso alloggiativo di edilizia popolare, per un totale di 4.947 metri quadri. Gli immobili, nel quartiere cosiddetto “Nuova Ostia”, feudo delle famiglie Fasciani e Spada, sarebbero infatti occupati al fine di utilizzare i locali quali basi logistiche e depositi per lo stoccaggio di materiale illecito, armi ed ingenti quantità di stupefacenti. L'operazione di stamattina è stata svolta, su delega della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma, dai carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Ostia che hanno notificato un’ordinanza di misura cautelare. Il provvedimento, emesso dal Gip del tribunale di Roma, e che dispone il divieto di dimora per la coppia, è scaturito da un'indagine avviata dopo la denuncia di alcuni dirigenti di Ater che hanno riferito che i dipendenti erano impossibilitati ad accedere all’interno di alcuni locali in via delle Ebridi. La coppia, a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, sarebbe legata da vincoli di parentela con componenti del clan Fasciani, che si ipotizza abbia occupato abusivamente otto immobili extra residenziali e tutti i box (oltre 70), presenti al seminterrato di via delle Ebridi. L'uso dei locali come base logistica per droga e armi ha trovato conferme nel rinvenimento tra agosto e settembre 2020 in uno dei box di armi con matricola abrasa e relativo munizionamento, il cui potenziale offensivo era da ritenersi appetibile per le organizzazioni criminali operanti sul territorio. I due arrestati sono gravemente indiziati anche di autoriciclaggio poiché, dopo aver occupato abusivamente gli otto locali extra residenziali, sono riusciti ad accatastarne alcuni a proprio nome, inducendo in errore il funzionario pubblico preposto all'operazione. La coppia era riuscita a stipulare in questo modo regolari contratti di locazione, registrati presso l’Agenzia delle entrate, traendo quindi profitto allo scopo di impedire alle autorità competenti di risalire alla provenienza illecita dei beni. (segue) (Rer)