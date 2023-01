I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: senza patente scappa dai carabinieri e si schianta, 20enne ferito e arrestato - Non si ferma all’alt dei carabinieri, scappa e si schianta contro il muro di cinta di una abitazione. È accaduto ieri pomeriggio in via Pineta Sacchetti a Roma dove i militari della Radiomobile stavano facendo un posto di controllo. Hanno intimato l’alt ad una vettura ma il conducente ha accelerato tentando la fuga in direzione di via Calisto II ma, in prossimità di una curva, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro. Immediatamente soccorso, il 20enne di origini straniere è stato trasportato in ospedale al Gemelli per una prognosi di 25 giorni. I militari hanno accertato che il ragazzo ha tentato di fuggire perché sprovvisto di patente di guida. Per lui è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia per guida senza patente. (segue) (Rer)