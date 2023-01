I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: processo su occupazione immobile Lucha y Siesta rinviato al 26 aprile - Il processo alla presidente della Case delle donne "Lucha y Siesta", sorta in un immobile di Atac occupato, è stato rinviato al 26 aprile e verrà affidato a un altro giudice. Lo rende noto l'avvocato dell'associazione, Federica Brancaccio, nel corso della conferenza stampa organizzata da Lucha y siesta in piazzale Clodio a Roma. "Un nulla di fatto, perché a causa del grande numero di processi già assegnati a questo giudice, in questa sezione, il procedimento è stato smistato, assegnato ad altro giudice", ha detto Brancaccio. "Tutto inizierà, dalle questioni preliminari alla decisione delle date delle future udienze, ad aprile. Oggi - ha precisato - ci è stata solo comunicata la data, il 26 aprile. Ci sono dei tempi tecnici che non possiamo non conoscere. I processi non iniziano e non si chiudono quasi mai nella stessa data. Noi presenteremo le nostre argomentazioni, e speriamo di avere un riscontro sul valore sociale e l'operato di tutte le donne all'interno di quella struttura". (segue) (Rer)