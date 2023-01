I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caso Orlandi: De Santis (CR), Roma chieda istituzione commissione parlamentare d'inchiesta - A quarant'anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, la riapertura delle indagini da parte del promotore della Giustizia Vaticana Alessandro Diddi è "un'ottima notizia in primis per i familiari e, più in generale, per la città di Roma, teatro di una sparizione su cui per molto, troppo tempo si è addensata la più fitta delle nebbie. Al riguardo, è mia intenzione depositare una mozione che impegni il sindaco Gualtieri a richiedere, agli organi istituzionali preposti, l'apertura di una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "Una vicenda che non può e, soprattutto, non deve finire nel dimenticatoio e sulla quale Roma Capitale - aggiunge - per il tramite della sua massima autorità istituzionale, può fornire un proprio contributo e testimoniare la propria vicinanza ai familiari di Emanuela che attendono, da circa quarant'anni, una verità che tarda ad arrivare. A tal proposito, credo sia doveroso e opportuno che l'Assemblea capitolina, massimo organo di rappresentanza dei cittadini romani, faccia sentire unanimemente la propria voce". (Rer)