© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Tajani, “presto in Tunisia, lavoriamo per risolvere l'emergenza immigrazione” - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si recherà presto in visita in Tunisia. Lo ha annunciato oggi lo stesso capo della diplomazia italiana su Twitter dopo un colloquio telefonico con l’omologo tunisino, Othman Jerandi. “Ho chiesto un forte impegno al governo tunisino per contrastare le partenze irregolari dei migranti e sul favorire un maggior numero di rimpatri. Presto sarò a Tunisi: il governo italiano lavora per risolvere l'emergenza immigrazione”, ha detto Tajani. (segue) (Res)