I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Egitto-Somalia: firmati protocolli d'intesa su istruzione superiore e cooperazione culturale - Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly e il suo omologo somalo, Hamza Abdi Barre, hanno assistito alla firma di una serie di memorandum d'intesa nell'ambito della visita ufficiale di una delegazione di alto livello somala al Cairo. Secondo quanto riferito in una nota dal governo egiziano, un primo protocollo è stato firmato dal ministro egiziano dell'Istruzione superiore Ayman Ashour e dall'omologo somalo Farah Sheikh Abdul-kadir sul programma esecutivo per la cooperazione nell'istruzione superiore dal 2023 al 2026. Il protocollo mira a rafforzare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e le università egiziane e somale e ad agevolare gli scambi tra delegazioni nel settore educativo. In base al programma, l'Egitto offrirà 450 borse di studio all'anno per gli studenti somali e i due Paesi istituiranno rispettivi gruppi di ricerca. Inoltre, l'Egitto metterà a disposizione della Somalia esperti e medici per rinnovare il personale dell'Università nazionale somala e la sua facoltà di medicina. Un altro protocollo d'intesa sulla cooperazione culturale è stato firmato dal ministro della Cultura egiziano Nevine Al Kilani e dall'omologo somalo Daud Aweis Jama e prevede l'organizzazione di mostre di belle arti, mestieri e festival tradizionali e di visite per artisti nei campi del teatro, della musica e del folklore. I due Paesi rafforzeranno inoltre la cooperazione cinematografica attraverso lo scambio di film e le visite di coloro che lavorano nel campo del cinema e la partecipazione ai festival cinematografici. (segue) (Res)