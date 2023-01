I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: inflazione schizza al 21,9 per cento a dicembre - Continua a salire l'inflazione in Egitto, il Paese arabo più popoloso al mondo con i suoi oltre 100 milioni di abitanti. Il tasso annuale è aumentato al 21,9 per cento a dicembre dal 19,2 per cento di novembre, un incremento ancora più marcato dal 6,5 per cento di dicembre 2021: il prezzo del pane, ad esempio, è aumentato di oltre il 50 per cento rispetto all'anno scorso. Proprio ieri, il presidente, Abdel Fatah al Sisi, ha dichiarato che l'Egitto sta "pagando a caro prezzo” le crisi internazionali come la guerra in Ucraina e la pandemia di coronavirus. Secondo l'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche (Capmas), i prezzi della frutta sono aumentati mese su mese del 7,6 per cento a dicembre; dei latticini, formaggi e uova del 6,4 per cento; dei cereali e pane del 5,0 per cento; di pesce e frutti di mare del 3,1 per cento; di carne e pollame del 2,8 per cento; dello zucchero e degli alimenti zuccherati del 2,5 per cento. Rispetto a novembre, i prezzi di oli e grassi sono aumentati a dicembre del 2,3 per cento; degli ortaggi del 2,3 per cento; dei capi confezionati dell'1,6 per cento; delle scarpe dell'1,7 per cento; di mobili, attrezzature, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti del 3,3 per cento; degli elettrodomestici del 3,0 per cento; dei servizi ospedalieri dell'1,6 per cento. Anno su anno, i prezzi di cibo e bevande sono aumentati del 37,9 per cento a dicembre 2022 rispetto allo stesso mese del 2021; di cereali e pane del 58,3 per cento: di carne e pollame del 35,5 per cento di pesce e frutti di mare del 44,2 per cento; di latticini, formaggi e uova del 48,9 per cento; di oli e grassi del 21,8 per cento; della frutta del 15,7 per cento; della verdura del 38,8 per cento; di zucchero e cibi zuccherati del 31,0 per cento. (segue) (Res)