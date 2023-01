I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: mandato di perquisizione per il figlio leader islamico Ghannouchi - La procura della Repubblica nel polo giudiziario finanziario della Tunisia ha emesso un mandato di perquisizione nei confronti di Mouadh Ghannouchi, figlio del capo del movimento islamico Ennahda, Rached Ghannouchi, per sospetto riciclaggio di denaro. Lo riferisce l'emittente televisiva "Attessia tv". La scorsa settimana, la procura aveva autorizzato la custodia cautelare per circa dieci persone, tra cui i dirigenti di un “noto partito politico”, per sospetto riciclaggio di denaro. Il partito in questione non è stato nominato esplicitamente, ma potrebbe trattarsi del movimento islamista Ennahda che si oppone al presidente della Repubblica, Kais Saied. Secondo la ricostruzione della stampa tunisina, infatti, le manette sono scattate dopo l'arresto dell'ex dirigente di Ennahda, Abdelkrim Slimane: le indagini hanno poi portato all'arresto di altre dieci persone, tra cui “i leader attuali e precedenti di un partito politico e alcuni uomini d'affari”, dopo aver scoperto “flussi finanziari sospetti dall'estero” e il trasferimento di “ingenti somme di denaro in modo illecito”. Secondo la stessa fonte, i magistrati hanno emesso dei mandati di perquisizione nei confronti altri sospettati, tra cui diversi esponenti del suddetto partito politico e i responsabili di alcune associazioni non meglio precisate. (segue) (Res)