- Libia: attacco armato contro l’abitazione deputata Sarah Al Suweih a Janzour - La Camera dei rappresentanti della Libia, il parlamento con sede nell'est del Paese, ha condannato l'attacco armato contro l'abitazione della parlamentare Sarah Al Suweih a Janzour, nella regione nordoccidentale della Tripolitano. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva libica “Libya al Hadath”, ignoti hanno lanciato granate e razzi Rpg contro l’abitazione, terrorizzando i residenti della zona e provocando un incendio. In una nota, il Parlamento ha sottolineato che tali azioni "compiute da fuorilegge non scoraggeranno i deputati dall'esercizio del loro lavoro parlamentare". La Camera ha quindi invitato la magistratura ad adottare tutte misure legali del caso in merito all'incidente. (Res)