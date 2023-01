© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: Marine Usa costituiranno una nuova unità a Okinawa - Il Corpo dei marine degli Stati Uniti costituirà una nuova unità di reazione rapida a Okinawa, nel Giappone meridionale, per rafforzare le capacità di difesa dei territori più remoti dell'Arcipelago giapponese, in prossimità di Taiwan. Lo riferiscono fonti diplomatiche giapponesi e statunitensi citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Secondo le fonti, un nuovo "reggimento costiero dei Marine" ("Marine Littoral Regiment", Mlr) verrà costituito nei prossimi anni, in concomitanza con il progressivo riallineamento delle forze statunitensi nel Sud del Giappone e in risposta alla rapida intensificazione delle attività militari della Cina nel Mar Cinese Orientale. (segue) (Res)