- Cina: governo sospende emissione di visti a breve termine per i cittadini sudcoreani - L'ambasciata della Cina in Corea del Sud ha annunciato oggi la sospensione delle emissioni di visti a breve termine per i cittadini sudcoreani intenzionati a recarsi in Cina per lavoro, turismo, prestazioni mediche, transito o affari privati. Come precisato dalla nota, la sospensione è stata decisa in risposta alle "discriminatorie" restrizioni opposte da Seul all'ingresso dei cittadini giapponesi. (segue) (Res)