I fatti del giorno - Italia (2)

- Inflazione: Blangiardo (Istat), nel 2023 al +5,1 per cento - "Possiamo dire che nel 2023 avremo un'inflazione al +5,1 per cento". Lo ha sottolineato il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo intervistato su Skytg24. “Se le cose non peggiorano porteremo avanti un dato acquisto al 5,1 per cento, valore decisamente più alto rispetto a quanto accaduto l'anno precedente" ha aggiunto. L'inflazione "è penalizzante in misura più rilevante soprattutto per le fasce più deboli", ha sottolineato. (segue) (Rin)